Flock è il nuovo gioco di Richard Hogg: un mondo magico, anche su Game Pass

Tante novità in casa Annapurna Interactive, che aggiunge alla propria scuderia videoludica un'ampia rassegna di produzioni indipendenti di spessore. Tra queste ultime, spicca il nuovo Flock.

Presentato con il suggestivo trailer che trovate in apertura a questa news, il titolo è la nuova creazione a firma di Richard Hogg. Il talentuoso autore videoludico ha dato vita in passato a Hohokum - in collaborazione con Sony Santa Monica - e al delizioso I Am Dead. Esattamente come quest'ultimo, anche Flock sarà edito da Annapurna Interactive.

Nello specifico, parliamo di una suggestiva avventura multiplayer da vivere in cooperativa. Al centro della scena troviamo pastori pronti a librarsi in volo per condurre greggi di insolite creature volanti attraverso panorami fatati e misteri da scoprire. Con lo stile variopinto ed essenziale tipico dell'autore, il gioco promette surrealismo ed emozioni. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al nostro speciale dedicato ai nuovi giochi Annapurna, a firma di Cristina Bona.



Atteso nel corso del 2023, Flock non ha ancora una data di uscita precisa, ma è già stato confermato che debutterà su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5. L'avventura è inoltre parte dei giochi Annapurna che arriveranno al Day One su Xbox Game Pass.