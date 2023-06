Flock incanta nel nuovo gameplay: l'erede di I Am Dead arriva anche su Xbox Game Pass

Dopo aver condiviso con il pubblico un nuovo trailer di Lorelai and the Laser Eyes, il team di Annapurna Interactive alza il sipario su di un incantevole gameplay di Flock.

Con la firma autoriale di Richard Hogg, già autore di I Am Dead e Hohokum, l'Indie si appresta ad accompagnare i giocatori in una delicata e rilassante avventura fluttuante. In Flock, il protagonista è infatti un peculiare pastore in miniatura, impegnato nella conduzione di un gregge di pecore volanti. Tra toni pastello ed estetica minimale, l'avventura ci vede inoltre impegnati nella costruzione di uno stormo di strane creature volanti simili a bizzarre specie di uccelli.

Tra balene volanti e sorprese nascoste, Flock può essere affrontato in compagnia, grazie a una rilassante modalità multiplayer cooperativa. Nel video che trovate in apertura a questa news potete osservare una sessione di gameplay commentata direttamente dal team di sviluppo del titolo. Purtroppo ancora nessuna data di lancio confermata per Flock, il cui lancio è atteso su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PlayStation 4. Dall'Annapurna Interactive Showcase arriva inoltre la conferma dell'uscita del gioco al day one nel catalogo Xbox Game Pass.



Potete trovare maggiori dettagli sul gioco nella nostra intervista a Richard Hogg dedicata a Flock.