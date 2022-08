Flooded: il city builder ecologista è in demo su Steam

Con la stragrande maggioranza degli scienziati che concorda nel ritenere il cambiamento climatico causato dall'uomo, gli sviluppatori di Artificial Disasters provano a sensibilizzare l'opionione pubblica su questo importantissimo tema proponendo su Steam la demo di Flooded, un city builder a vocazione ecologista.

Il nuovo progetto della software house indipendente esorta infatti i giocatori a riflettere sui pericoli rappresentati dall'effetto serra e dal riscaldamento globale. Il compito affidato agli utenti è perciò quello di edificare la propria metropoli su di un'isola sperduta che sta per essere inghiottita dalle acque per colpa dell'innalzamento dei mari.

Nel catastrofico (ma tragicamente realistico) futuro prossimo delineato da Artificial Disasters, gli esseri umani scampati ai cataclismi climatici dovranno fare di necessità virtù e ricostruire la civiltà avendo accesso a risorse esigue. Oltre alla scelta delle tecnologie da ricercare e delle strutture da costruire, il titolo propone anche delle sfide contro le altre enclavi di sopravvissuti che, di tanto in tanto, invaderanno la nostra isola per saccheggiarne le risorse, da qui la necessità di edificare strutture difensive e trappole d'ogni genere.

La campagna principale racconta le gesta compiute dagli uomi scampati all'alluvione mondiale, rappresentandone la strenua lotta per la sopravvivenza attraverso la costante ricerca di nuove isole. Il lancio di Flooded è previsto più avanti nel 2022 su PC: in calce e in cima alla notizia trovate le immagini ingame e il nuovo video confezionato dagli sviluppatori indie, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo city builder.