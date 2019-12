Flop 10: i giochi più deludenti del decennio in un video

Dopo ripercorso la storia recente dei videogiochi perandare a caccia dei dieci migliori titoli degli ultimi anni, vi proponiamo in questo video una lista di quelli che sono per noi i giochi più deludenti del decennio che va dal 2010 al 2019.

Analizzando con attenzione gli eventi che hanno caratterizzato maggiormente l'ultimo decennio dell'industria dell'intrattenimento digitale, ci accorgiamo infatti di come le principali sorprese non siano arrivate dai kolossal tripla A acclamati dal pubblico e dalla critica, bensì da quei progetti che, per un motivo o per l'altro, non hanno saputo centrare il bersaglio.

Dei tanti fallimenti videoludici a cui abbiamo assistito in questi dieci anni, ce ne sono alcuni che "meritano" di entrare a far parte della nostra Flop 10 del decennio per la gravità delle speranze disilluse e delle promesse disattese che ne hanno accompagnato l'uscita e il periodo immediatamente successivo al lancio.

Tra questi, citiamo ad esempio il controverso GDR multiplayer di Bethesda Fallout 76, il criticato action sci-fi di BioWare Anthem, il catastrofico sparatutto citazionista Duke Nukem Forever e l'impalpabile action sandbox Crackdown 3. Oltre al video speciale che campeggia a inizio articolo, su queste pagine trovate anche l'approfondimento di Giuseppe Arace sui 10 videogiochi più deludenti del decennio.