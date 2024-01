Il flop di Callisto Protocol non ferma Striking Distance: nuovo gioco in sviluppo con UE5

Striking Distance, studio di sviluppo responsabile dell'ambizioso ma infruttuoso The Callisto Protocol, sta lavorando ad un nuovo videogioco in Unreal Engine 5. È quanto si evince dagli annunci di lavoro reperibili sul sito della software house californiana.

Nessuna presentazione ufficiale per il momento, ma le richieste di lavoro consultabili nella sezione Jobs del sito di Striking Distance non mentono. Lo studio di San Ramon, in California, sta lavorando ad un nuovo videogioco basato sul motore di ultima generazione di Epic Games. Uno degli annunci di lavoro, che nel caso specifico è indirizzato ad un Lead Gameplay Animator, recita: "Striking Distance Studios sta cercando un Lead Gameplay Animator in grado di aiutarci a creare le esperienze 'giocatore vs nemico' più dinamiche e avvincenti possibili per il nostro nuovo gioco in Unreal Engine 5, che non è ancora stato annunciato".

Striking Distance è reduce da un periodo alquanto difficile, che l'ha visto perdere il suo fondatore Glen Schofield e subire una dolorosa una serie di licenziamenti a seguito del flop commerciale di The Callisto Protocol. Al momento non sono note ulteriori informazioni su questo nuovo progetto, ma siamo felici di sapere che la software house s'è imbarcata in una nuova avventura accogliendo tra i suoi ranghi nuovi talenti. Impiegando l'Unreal Engine 5, il progetto segnerà anche un importante passo in avanti dal punto di vista tecnologico, poiché The Callisto Protocol è stato sviluppato su Unreal Engine 4 e lanciato anche su PS4 e Xbox One.