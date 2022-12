Fluffy Run disponibile gratis su mobile: è un racing game musicale

Se state cercando di passare qualche momento rilassato nel turbinio della quotidianità e le classiche esperienze lato gaming continuano invece a riportarvi in un vortice di pensieri, potreste voler dare un'occhiata a Fluffy Run, titolo gratuito lanciato sia per Android che per iPhone/iPad.

Il gioco rappresenta infatti un racing game musicale disponibile sul Play Store di Google e sull'App Store di Apple. Tra design minimal, atmosfera rilassata e musica di sottofondo, potrebbe trattarsi di uno di quei titoli in grado di mettere "in pace" i sensi, perlomeno per qualche rapida sessione di gioco (da effettuare magari nel weekend).

Per comprendere meglio a cosa si fa riferimento, potreste voler dare un'occhiata al trailer ufficiale YouTube di Fluffy Run, in cui si possono vedere degli spezzoni di gameplay che permettono anche di farsi un'idea dell'atmosfera del gioco. In ogni caso, il titolo sviluppato da Infinity Games, che risulta scaricabile gratuitamente ma dispone di annunci pubblicitari e acquisti in-app, basa il gameplay sulle note per il "rifornimento" dell'automobile.

Insomma, se l'idea di unire un racing game a un'esperienza musicale potenzialmente in grado di toccare le corde del cuore vi aggrada, così come apprezzate i titoli endless, potrebbe interessarvi dare un'occhiata a Fluffy Run, titolo che si è fatto notare anche da realtà come Pocket Gamer.