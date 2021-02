Flying Wild Hog: in cantiere altri due giochi oltre Shadow Warrior 3 ed Evil West

Con un approfondimento pubblicato sulle pagine del loro sito ufficiale, i rappresentanti di Flying Wild Hog annunciano di essere al lavoro su altri due videogiochi oltre ai già confermati Shadow Warrior 3 ed Evil West.

"Abbiamo altri due progetti in sviluppo nelle scuderie di Flying Wild Hog", è il messaggio che i ragazzi della software house polacca lanciano per informare i propri appassionati dell'impegno su quattro fronti che stanno portando avanti.

La presentazione ufficiale di questi due titoli inediti dovrebbe avvenire nel corso del 2021, presumibilmente dopo la commercializzazione dell'avventura sparatutto Shadow Warrior 3 e dell'esperienza di Evil West che promette di riscrivere la storia del Selvaggio West in chiave gotica e "vampiresca".

Di una delle due misteriose proprietà intellettuali in lavorazione presso le fucine digitali di Flying Wild Hog, ad ogni modo, abbiamo già discusso ad agosto 2020 nella notizia che ha confermato la collaborazione con Jagex e gli autori di Shadow Warrior. All'annuncio della partnership con la software house europea che ha dato forma a RuneScape, i responsabili di Flying Wild Hog sottolinearono la natura next gen del progetto e contribuirono a delinearne i contorni ludici specificando che si tratterà di "una grande avventura con azione esplosiva da vivere in una ricca dimensione sci-fi".