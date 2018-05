Fnatic Gear Series 2.0: i Fnatic aggiornano la loro linea di periferiche gaming

Più di due anni dopo aver presentato la sua linea ufficiale di periferiche di gioco, Fnatic sta ora aggiornando la propria gamma di prodotti per portarli nelle principali piattaforme di distribuzione come Amazon.

La collezione Fnatic Gear 2.0 include le tastiere MX STREAK (129€) e miniSTREAK MX-Cherry (99€) e le versioni aggiornate del mouse Fnatic Gear Clutch e del mouse Flick (entrambi a 59.90€).

Sviluppato con l'esperto di periferiche Felix Guerra, Fnatic Gear 2.0 sono disponibili per l'acquisto da ieri, 2 maggio, come detto, tramite Amazon Europe, il negozio online di Fnatic e Best Buy.

Con Best Buy è uno dei più grandi venditori negli Stati Uniti e la partnership con Fnatic si pone, ad oggi, come una delle più grandi promozioni esport del 2018. "Ci dedichiamo a dare ai nostri clienti un posto dove vedere, provare e acquistare tutte le ultime tecnologie di gioco, quindi siamo entusiasti di collaborare con Fnatic in questa nuova collezione di attrezzature da gioco come esclusivo rivenditore statunitense", ha affermato Josh Will, vicepresidente senior del merchandising di Best Buy.

Fnatic ha inizialmente lanciato la sua collezione di periferiche da gioco nel 2016, in seguito a una campagna di crowdfounding che ha avuto molto successo su IndieGoGo. Da allora, l'organizzazione ha ulteriormente ampliato la linea di prodotti brandizzati con l'apertura di un web store dedicato.

Con il lancio della sua seconda generazione di Fnatic Gear, le ambizioni dell'organizzazione sembra si siano evolute a uno step ulteriore. "Il team ha trascorso innumerevoli ore ascoltando feedback di giocatori e fan, per creare la linea di prodotti con nuove funzionalità e funzionalità integrate per offrire ai giocatori tutto ciò di cui hanno bisogno per giocare ai massimi livelli", ha tenuto a precisare Guerra.