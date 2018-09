Fnatic e il team OnePlus insieme per una partnership dedicata agli eSports

Il marchio leader nella produzione di smartphone premium, OnePlus, e Fnatic, uno dei leader mondiali dei brand eSports sono orgogliosi di annunciare la loro collaborazione durante una delle più grandi competizioni internazionali nel mondo degli eSports.

Fnatic e OnePlus faranno ufficialmente parte della Milano Games Week e hanno unito le loro forse per dare vita ad uno stand progettato per offrire un’incredibile esperienza che unisce eSports e gioco a tutti i fan e visitatori della fiera.



Durante l’evento, giocatori e spettatori saranno invitati a visitare lo stand per testare il meglio del mobile gaming sui nuovi telefoni OnePlus e scoprire la gamma Fnatic GEAR utilizzata dai giocatori professionisti di tutto il mondo, oltre ad incontrare Fanatic’s, Giorgio ‘Pow3R’ Calendrelli, che sarà presente per diverse ore. I portavoce di Fnatic dichiarano: “Abbiamo unito le nostre forze con OnePlus in quanto siamo guidati dallo stesso spirito di squadra, dal bisogno di avventura e dalla costante ricerca di nuove sfide. La Milano Games Week sarà una grande opportunità per i fan e per tutti i giocatori, che avranno la possibilità di sperimentare molteplici periferiche di gioco, da tastiere a mouse, fino agli smartphone OnePlus che offrono un’eccezionale esperienza di mobile gaming”.



OnePlus aggiunge: “Dalla combinazione dell’ultimo CHIPSET con un’elevata capacità RAM, nonchè la modalità di gioco dedicata e la tecnologia Fast Charge, OnePlus si impegna a offrire uno delle più veloci e fluide esperienze di gioco con i suoi smartphone”.



OnePlus e Fnatic si uniranno sotto una bandiera comune in occasione della Milano Games Week che si svolgerà dal 5 al 7 ottobre 2018 a Milano Rho Fiera. I fan potranno incontrare i loro Fnatic-gamers preferiti, YouTubers e streamers e potranno giocare sulle ultime novità OnePlus.