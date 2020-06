Fnatic x Gucci: l'organizzazione annuncia la partnership con il luxury brand

I Fnatic, ieri, hanno fatto un annuncio a sorpresa, svelando la partnership con il brand Gucci attraverso la pubblicazione di un teaser su Twitter.

Nel video compaiono i giocatori della squadra di League of Legends, ovviamente novelli “modelli” per i prodotti Gucci.

Ulteriori dettagli devono ancora essere svelati e altri saranno rivelati tramite il loro negozio online ufficiale il 25 giugno, ovvero domani.

Sul negozio online ufficiale di Fnatic è possibile inoltre vedere l'annuncio relativo a una collaborazione con il brand Champion, che dovrebbe partire dal prossimo 27 luglio. Un'altra collaborazione, programmata per l'annuncio il prossimo 2 agosto, non è stata ancora svelata.

All'inizio di quest'anno, Fnatic è stato il primo team in assoluto ad essere invitato alla settimana della moda di Milano dalla stessa Gucci.

Non è certo la prima volta che luxury brand (e non solo, ovviamente) interagiscono con il mondo esport. Basti pensare a Louis Vuitton, con la collezione dedicata a League of Legends e la collaborazione con Riot Games per portare contenuti esclusivi in game e ai Worlds.

A casa nostra, invece, ci basta ricordare la partnership di Armani con i Mkers.