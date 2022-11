FNCS Invitational: in video il trofeo di Fortnite fatto di Swarovski

Epic Games ha voluto fare le cose in grande per il prossimo Fortnite Championship Series Invitational, il torneo del battle royale gratis che segna il ritorno delle competizioni dal vivo.

Nel corso delle ultime ore, infatti, l'azienda che ha dato i natali all'Unreal Engine 5 ha annunciato che il vincitore del torneo si aggiudicherà un trofeo davvero esclusivo e realizzato in collaborazione con un marchio ben noto a chi ama gli oggetti preziosi. Stiamo parlando di Swarovski, dal momento che la coppa del FNCS Invitational è fatta di diamanti e ha una forma ispirata allo scudo del logo della modalità competitiva di Fortnite. Il trailer d'annuncio del premio, pubblicato sul canale ufficiale YouTube di Swarovski, mostra il processo attraverso il quale una serie di esperti hanno lavorato i diamanti al laser per poi assemblarli e dare vita al prezioso trofeo.

