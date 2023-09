Foamstars, arriva l'Open Beta su PS5: tutti i dettagli su date e orari

Square Enix ha svelato tutte le informazioni riguardanti l'Open Beta di Foamstars, grazie alla quale i soli utenti PlayStation 5 potranno mettere alla prova il colorato sparatutto per un periodo di tempo molto limitato.

La versione Beta del gioco non richiederà un abbonamento attivo a PlayStation Plus e potrà quindi essere giocata da chiunque nel periodo compreso fra sabato 30 settembre 2023 alle ore 3:00 del fuso orario italiano e lunedì 2 ottobre 2023 alle ore 8:59 italiane. Si tratta quindi di una Beta molto breve che servirà al team di sviluppo per testare l'infrastruttura online del gioco e far conoscere il prodotto al pubblico.

Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, questo test includerà anche una ricompensa gratis per tutti i giocatori che effettueranno l'accesso ai server. Pare infatti che i partecipanti potranno ricevere un esclusivo oggetto cosmetico per il personaggio di Soa al lancio della versione finale del titolo multiplayer.

Per chi non lo sapesse, Square Enix ha confermato che il gioco raggiungerà gli scaffali dei negozi nel corso dei primi mesi del 2024 e sarà disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 5. In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il provato di Foamstars.