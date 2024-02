Foamstars in azione allo State of Play: tutto su Stagione 1 e roadmap 2024

Nel corso del PlayStation State of Play del 31 gennaio 2024 c'è stato spazio anche per Foamstars, coloratissimo Action multiplayer in terza persona targato Square Enix che si è mostrato attraverso un nuovo trailer scoppiettante. Ma le novità non finiscono certo qui.

Lo State of Play è stata l'occasione per scoprire tutti i dettagli su Esplosione Stellata, la prima Stagione di Foamstars disponibile dal 6 febbraio tra i giochi PlayStation Plus. Di seguito ecco cosa offrirà la Stagione 1:

Festa da classifica , suddivisa in due eventi stagionali a tempo limitato: Festa da classifica stella solitaria per il gioco in singolo (che si svolgerà dal 9 al 25 febbraio) e Festa da classifica in stile tribale a squadre (che si svolgerà dal primo al 3 marzo). Ci sono sette gradi da scalare: Stella bronzo, Stella argento, Stella oro, Stella platino, Stella diamante, Superstella e Leggenda della festa. Una volta accumulati Punti posizione sufficienti si può partecipare alle Sfide per la posizione.

Festa estrema , dove sfidare altri giocatori in due modalità speciali a tema: la Festa a tema Mel T, in cui tutti combattono controllando Mel T (dal 17 al 19 febbraio), e la Festa invisibile dove per l'appunto tutti i partecipanti sono invisibili (dal 24 al 26 febbraio). Vince la prima squadra che mette a segno dieci freddature sui giocatori avversari.

Festa del Buon FriYAY, evento giocabile solo in determinati weekend senza vincitori e sconfitti che offre l'opportunità di provare Rocco Parrocco. Sarà giocabile nel fine settimana del 9 e 10 febbraio, e in quello del primo e 2 marzo.

Inoltre, Square Enix ha già rivelato i piani per il 2024 di Foamstars attraverso una roadmap che mostra ciò che offriranno tutte le Stagioni dalla seconda alla sesta tra nuove mappe, skin, personaggi, modalità e molto altro ancora. Ogni Stagione avrà una durata di cinque settimane, e in aggiunta è disponibile a €5.99 un Season Pass Premium, che permette di sbloccare subito i personaggi del Season Pass e ottenere elementi cosmetici aggiuntivi specifici per la Stagione.

Aspettando dunque l'arrivo del gioco, nelle scorse settimane il producer di Foamstars chiede di finirla con i paragoni con Splatoon, sottolineando che in realtà sono due progetti ben diversi.