PlayStation Plus: a sorpresa abbiamo il primo gioco di febbraio, è Foamstars!

Foamstars, lo Splatoon-like di Square-Enix, riceve finalmente una data di lancio. Dopo la fase di Open Beta tenuta a settembre, il coloratissimo schiuma party si prepara a sbarcare su PS5 e PS4, incluso nell'abbonamento a PlayStation Plus.

Come rivela il trailer che potete gustarvi in cima alla notizia, Foamstars sarà disponibile a partire dal 6 febbraio come parte dei nuovi giochi inclusi in PlayStation Plus. Chi riscatterà il gioco in questo periodo lo avrà a disposizione nella propria raccolta PS Plus e potrà continuare a giocarci con un abbonamento attivo. Dal 5 marzo, Foamstars sarà disponibile al prezzo di 29,99 € sul PlayStation Store.

Il party game di Square-Enix sarà aggiornato con contenuti gratis stagionali a tema, ed ogni Stagione offrirà una serie di nuove esperienze, elementi cosmetici, personaggi utilizzabili, mappe e modalità di gioco. Sarà inoltre inlcuso un Pass Premium opzionale al prezzo di 5,99 €, che consentirà di sbloccare immediatamente i nuovi personaggi e gli elementi cosmetici aggiuntivi specifici per la Stagione.

All'uscita saranno disponibili tre modalità PvP multigiocatore: Distruggi la stella, Bagno di sopravvivenza e La festa delle paperelle di gomma. Inoltre, le missioni Foamstar e di squadra offrono esperienze PvE in singolo e di squadra, in cui i giocatori devono proteggere Bath Vegas in una serie di scontri casuali.

In attesa del debutto, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Foamstars per sapere tutto sullo scatenato schiuma party di Square-Enix.