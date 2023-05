Foamstars: Square Enix annuncia un colorato sparatutto per PS4 e PS5

Square Enix ha preso parte al PlayStation Showcase non solo mostrando nuovo materiale a tema Final Fantasy 16, ma anche mostrando Foamstars, un titolo del tutto inaspettato.

Si tratta infatti di uno sparatutto in terza persona dall'impostazione arcade e in cui due squadre composte da quattro giocatori devono farsi la guerra con armi che al posto dei classici proiettili fanno uso di sapone. Come si può notare nelle sequenze di gameplay mostrate nel corso dell'evento, lo shooter prevede scenari pieni zeppi di schiuma colorata e, almeno all'apparenza, sembra strizzare l'occhio a Splatoon sia per quello che riguarda il gameplay che per ciò che concerne i toni scanzonati.

Al momento non è chiaro se si tratti o meno di un free to play e l'unica certezza, stando alla descrizione del trailer sul canale ufficiale YouTube di Square Enix, il gioco è in sviluppo solo ed esclusivamente per PlayStation 4 e PlayStation 5.

