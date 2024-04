Foamstars di Square Enix è in crisi, lo schiuma party non è più di moda

Non sembra passarsela benissimo Foamastars, lo schiuma party di Square Enix uscito lo scorso mese di febbraio su PS4 e PS5, anche come parte della lineup PlayStation Plus Essential. Nonostante un buon debutto, la situazione ora non è delle migliori.

Foamstars è uscito il 6 febbraio, due giorni prima di Helldivers 2, e nella prima settimana sembra aver conquistato circa 3.1 milioni di giocatori, grazie anche all'inclusione nel catalogo PlayStation Plus Essential di febbraio.

Due mesi dopo però la situazione non è così rosea e attualmente il gioco Square Enix ha perso quasi il 95% della sua utenza scivolando fuori dalla top 200 dei giochi più giocati su PlayStation. Due settimane dopo il lancio la player base era calata del 54% e ora il calo è del 94.2%, dato aggiornato alla settimana terminata il 7 aprile.

Il gioco è anche fuori dalla top 200 dei giochi più popolari sulle console Sony, con l'ultimo posto della classifica occupato dal misconosciuto CarX Drift Racing Online. Nonostante un buon supporto post lancio, Foamstars si è arenato e a questo punto è difficile capire cosa accadrà in futuro e per quanto ancora Square Enix continuerà pubblicare stagioni e DLC.

Da precisare come Foamstars non sia free to play ma regolarmente in vendita a 29,99 euro. Un passaggio al modello di business F2P potrebbe aiutare il gioco a riguadagnare una fetta di utenza?

