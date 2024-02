Foamstars e Suicide Squad Kill The Justice League piacciono molto a Famitsu

Il numero 1838 di Famitsu, in arrivo il 22 febbraio nelle edicole giapponesi, contiene le recensioni di titoli già usciti in Occidente come Suicide Squad Kill The Justice League e Foamstars, entrambi accolti positivamente a differenza di quanto accaduto dalle nostre parti.

Foamstars di Square Enix si porta a casa un ottimo 33/40 (8/9/8/8) mentre Suicide Squad Kill The Justice League ottiene un buon 32/40 (8/8/8/8), in entrambi i casi notiamo una pioggia di 8 e un solo 9, che contribuisce al voto superiore di un punto per Foamstars. Siamo lontani dal Perfect Score (40/40) ma si tratta senza dubbio di valutazioni positive.

Famitsu 1838 Recensioni

Bar Stella Abyss (PS5, PS4, Switch) – 8/8/8/7 [31/40]

Foamstars (PS5, PS4) – 8/9/8/8 [33/40]

Goblin Slayer Another Adventurer Nightmare Feast (Switch) – 7/7/7/6 [27/40]

Suicide Squad Kill The Justice League (PS5, Xbox Series) – 8/8/8/8 [32/40]

Meno brillante la valutazione di Goblin Slayer Another Adventurer Nightmare Feast per Nintendo Switch che si ferma a 27/40 (7/7/7/6) infine Bar Stella Abyss ottiene un voto di 31/40 (8/8/8/7). In Occidente, sia Foamstars che Suicide Squad Kill The Justice League hanno ricevuto una accoglienza piuttosto tiepida per poi sparire dai radar nel giro di pochissimo tempo dopo il lancio. Andrà meglio in Giappone per questi due titoli?