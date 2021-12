Fobia St. Dinfna Hotel: svelato l'horror psicologico tra PT e RE Village

Dopo aver festeggiato il settimo anniversario di PT con le parole di Kojima, gli appassionati di horror psicologici si preparano a vivere una nuova, terrorizzante esperienza nella dimensione "fantasmagorica" di Fobia St. Dinfna Hotel, un horror psicologico in uscita nel 2022 su PC, PlayStation e Xbox.

L'ultima avventura a tinte oscure in sviluppo presso il team brasiliano di Pulsatrix Studios ci calerà nei panni di Roberto, un investigatore dell'occulto che visiterà un hotel stregato per fare luce sugli spaventosi eventi paranormali testimoniati dai precedenti proprietari.

Il complesso, ormai abbantonato, ha ospitato negli anni una setta che ha condotto degli esperimenti non meglio precisati, la cui eco continua a riverberarsi tra le mura fatiscenti dell'albergo. Starà perciò al nostro alter-ego, e alla sua intraprendenza, scoprire cosa è realmente accaduto e giungere alla fonte della forza demoniaca che si manifesta nell'hotel con visioni di mostri deformi, poltergeist violenti e varchi dimensionali verso mondi terrorizzanti.

Ad accentuare ulteriormente l'immedesimazione ci penseranno la visuale in prima persona, la necessità di risolvere numerosi enigmi ambientali esplorando liberamente l'albergo e la possibilità, per il protagonista, di acquisire armi, abilità ed equipaggiamenti con cui fronteggiare i fantasmi e raccogliere prove a supporto della propria indagine. Si tratterà quindi di un'esperienza che dovrebbe ibridare le meccaniche investigative di P.T. alle dinamiche sparatutto di Resident Evil Village.

Il lancio di Fobia St. Dinfna Hotel è previsto nel corso del prossimo anno su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Agli amanti del genere, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Visage, l'horror in stile PT firmato da SadSquare Studio.