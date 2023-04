Focus Entertainment: il publisher di A Plague Tale Requiem annuncia una nuova acquisizione

Alla fine dello scorso anno, Focus Entertainment ha acquisito gli sviluppatori di Isonzo, Blackmill, il cui nome compare anche alla firma di progetti del calibro di Verdun e Tannenberg. A pochi mesi di distanza da questo annuncio, il publisher di A Plague Tale Requiem rilascia un'importante notizia: Dovetail Games entra a far parte del team.

La notizia giunge dalla stessa Focus Entertainment che, attraverso i propri canali ufficiali, ha fatto sapere al mondo videoludico di aver acquisito il 100% di Railsimulator.com, la società madre che detiene il sopracitato gruppo che ha lavorato, tra le tante cose, a Train Sim World 3, il gioco che ha fatto andare tutti in carrozza grazie al suo approdo tra i giochi gratis al day one del mese di settembre 2022 di Xbox Game Pass.

"Siamo estremamente lieti di dare il benvenuto nel Focus Group al talentuoso e appassionato team di Dovetail Games. Lo studio e le sue IP si adattano molto bene a noi e sono un degno complemento alla lineup e alla strategia di Focus Entertainment, con giochi di simulazione unici, avvincenti e definitivi, celebrati dai giocatori di tutto il mondo". Sono queste le dichiarazioni rilasciate dal CEO del publisher della saga di A Plague Tale, Sean Brennan.

Tuttavia, la risposta dai vertici di Dovetail Games non si è fatta attendere. Infatti, lo stesso CEO Jon Rissik ha espresso la sua felicità al mondo intero, dicendo che "siamo ambiziosi e crediamo che il potere di publishing e distribuzione di Focus amplificherà il nostro talento come digital publisher, permettendoci di crescere in mercati importanti come quello del Nord America".