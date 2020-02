Focus Home annuncia Othercide: il GDR strategico uscirà nel 2020 su PC, PS4 e Xbox One

I vertici di Focus Home Interactive presentano Othercide, un GDR strategico venato di elementi horror che arriverà su PC, PS4 e Xbox One nell'estate del 2020.

Sviluppato da Lightbulb Crew, Othercide è ambientato in una dimensione eterea e monocromatica che sta per essere devastata dalle forze del male. Il nostro scopo sarà quello di interpretare gli ultimi sopravvissuti di un antico ordine ecclesiastico e di proseguire insieme a loro la caccia agli abomini e alle creature demoniache che minacciano l'esistenza stessa degli esseri umani.

Dal punto di vista squisitamente grafico e artistico, il nuovo progetto di Lightbulb non può che riportarci alla memoria le ambientazioni noir e le scene violente dell'action Mad World di PlatinumGames per Wii e del film Sin City di Frank Miller, Robert Rodriguez e Quentin Tarantino.

Il video di annuncio si focalizza appunto sul comparto artistico dell'opera, ma per avere un assaggio dell'esperienza di gioco che ci attende in estate su PC, PlayStation 4 e Xbox One bisogna scorrere le immagini di presentazione di Othercide e accorgerci, così facendo, delle forti analogie tra questo titolo e i giochi di ruolo strategici e tattici come XCOM. Nel corso del PAX East 2020 che si terrà a Boston dal 27 febbraio avremo modo di approfondire la conoscenza del titolo e di ammirare delle scene di gameplay.