Focus Home annuncia The Council, nuova avventura in formato episodico

ha annunciato, una nuova avventura in formato episodico in arrivo su PC e Console a febbraio 2018. Pubblicate le prime immagini di gioco e un teaser trailer di presentazione.

In sviluppo presso gli studi del team francese Big Bad Wolf, The Council si presenta come un'avventura a episodi basata sulla narrazione, le scelte e le conseguenze. La vicenda ci vedrà vestire i panni di Louis de Richet, un membro di una società segreta inviato dal misterioso Lord Mortimere su un'isola privata al largo delle coste britanniche.

Tra i personaggi coinvolti nell'avventura ci saranno importanti personalità storiche come George Washington e Napoleone Bonaparte, ognuno dei quali si ritroverà sull'isola per un fine particolare. Per quanto riguarda il protagonista, sappiamo che in questo luogo enigmatico Louis de Richet aveva perso la madre.

Parlando delle meccaniche di gioco, invece, l'avventura si baserà in gran parte su un sistema chiamato "Social Influece System", secondo il quale potremo plasmare i vari rapporti sociali utilizzando le abilità del protagonista. Potremo manipolare i dialoghi in base al nostro interlocutore, ricorrendo alla diplomazia, alle nozioni scientifiche, alle conoscenze storiche o all'occultismo. In questo modo, inoltre, svilupperemo le abilità di Louis in base all'utilizzo che ne faremo nel corso dei dialoghi.

Il primo episodio di The Council, intitolato The Mad Ones, arriverà a febbraio 2018 su Console e PC. Nell'attesa potete gustarvi il teaser trailer (riportato in cima) e le prime immagini (le trovate in basso).