Focus Home diventa ancora più grande: annunciata l'acquisizione di DotEmu

Attraverso un comunicato stampa, Focus Home Interactive rivela agli appassionati di aver appena concluso l'acquisizione di DotEmu, etichetta molto apprezzata dagli amanti del retrogaming essendo specializzata nella riproposizione di vecchie glorie attraverso remake o nuovi capitoli.

Il colosso francese ha acquistato il 77,5% delle azioni di DotEmu, pari a 38,5 milioni di euro. Cyrille Imbert manterrà la sua carica di CEO di DotEmu, entrando inoltre a far parte del comitato esecutivo di Focus Home. "L'arrivo di DotEmu segna un passaggio chiave nell'accelerare la crescita e la diversificazione delle competenze del nostro gruppo", dichiara Christophe Nobileau, CEO di Focus Home Interactive, aggiungendo che "arricchendo la nostra linea editoriale ci apriamo verso nuove entrate e nuove quote di mercato da conquistare in un settore in continua crescita". Nobileau mostra infine tutto il proprio entusiasmo per l'ingresso in squadra dei nuovi arrivati: "Siamo felicissimi di dare il benvenuto a talenti come Cyrille Imbert e il suo team, che hanno avuto successo nel realizzare giochi attraenti e nel rivitalizzarli per offrirli a milioni di giocatori in tutto il mondo".

"Unirsi a Focus Home Interactive è stata una scelta ovvia per DotEmu", spiega Imbert, che prosegue: "Condividiamo la stessa passione per i videogiochi, lo stesso desiderio di migliorarci, così come gli stessi valori di rispetto e benevolenza verso i nostri partner e team". Per il CEO dello studio francese "questa nuova collaborazione permetterà a DotEmu di trarre beneficio dall'indiscutibile esperienza dei team di Focus Home Interactive nella produzione di titoli AA e avviare così la produzione di futuri remake o sequel su licenze basate sulle console 3D di prima generazione".

Dopo aver realizzato l'apprezzato Streets of Rage 4, DotEmu è al lavoro su Metal Slug Tactics e su TMNT Shredder's Revenge, attesi per il prossimo futuro. Restando in tema di acquisizioni, invece, di recente anche un'altra compagnia si è allargata: Embracer Group ha acquistato 3D Realms e altri studi.