Focus Home Interactive annuncerà nuovi giochi la prossima settimana

ha annunciato le date dell'evento, in programma a Parigi nei giorni 7 e 8 febbraio. In questa occasione, il publisher francese svelerà nuovi giochi in arrivo nel corso del 2018 e oltre.

La compagnia ha anche rivelato i dati di vendita dei principali titoli pubblicati nel 2017, scopriamo così che Spintires MudRunner ha venduto oltre 500.000 copie in due mesi, risultando uno dei giochi più importanti della line-up del publisher.

Anche The Surge è molto vicino a raggiungere le 500.000 copie vendute, per merito di questo successo Focus continuerà a collaborare con lo studio Deck13 e il nuovo progetto verrà svelato a breve. Infine, scopriamo che il diciannovesimo titolo della serie Farming Simulator è attualmente in fase di sviluppo e proporrà un nuovo engine e tante migliorie sul fronte tecnico e ludico.