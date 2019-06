Focus Home Interactive annuncia l'adesione a Xbox Game Pass per PC

Xbox Game Pass, servizio in abbonamento estremamente apprezzato dai giocatori Xbox One, si appresta fare il salto su PC. Ad annunciarlo è stata la stessa Microsoft pochi giorni addietro: la data di debutto è ancora ignota, ma ci sono stati promessi maggiori dettagli in occasione della conferenza Xbox E3 2019.

In occasione della presentazione, la casa di Redmond ha anche confermato di aver stretto una partnership con oltre 75 editori per l'inclusione dei loro giochi all'interno del catalogo: tra di essi figurano realtà molto importanti come Bethesda, Deep Silver, Devolver Digital, Paradox Interactive e SEGA.

Quest'oggi, intanto, ha confermato la sua adesione anche un altro publisher, Focus Home Interactive! La compagnia francese ha fatto sapere su Twitter che molti dei suoi giochi saranno inclusi in Xbox Game Pass per PC, senza tuttavia fornire indizi sulla loro identità. Sono davvero molti i titoli papabili: i primi che ci vengono in mente sono Call of Cthulhu The Official Video Game, Vampyr e The Council, tutti usciti l'anno scorso e pronti a debuttare in un servizio del genere. Meno probabile, invece, l'inclusione di prodotti più recenti come A Plague Tale: Innocence e World War Z, ma mai dire mai.

Ne sapremo sicuramente di più tra pochi giorni. La conferenza E3 2019 di Microsoft prenderà il via alle ore 22:00 di domenica 10 giugno. Intanto, potete consultare la lista dei giochi Xbox Game Pass per PC già confermati.