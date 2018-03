Focus Home Interactive annuncia Necromunda Underhive Wars

(studio noto per Mordheim City of the Damned ) ha annunciato di essere al lavoro su Necromunda Underhive Wars, primo videogioco in assoluto basato sull'omonimo gioco da tavolo targato Games Workshop.

Il board game Necromunda Underhive Wars ha riscosso un notevole successo in tutto il mondo e nel 2017 ne è uscita una riedizione aggiornata che ha ispirato la produzione del videogioco omonimo. Focus Home Interactive ha pubblicato un trailer di Necromunda Underhive Wars, purtroppo però non ci sono dettagli riguardo la natura del progetto.

Necromunda Underhive Wars è ancora privo di una finestra di lancio, il gioco uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, restiamo in attesa di saperne di più.