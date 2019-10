Focus Home Interactive: ottimi risultati per A Plague Tale e GreedFall,non per The Surge 2

In sede di presentazione degli ultimi risultati finanziari, i dirigenti di Focus Home Interactive hanno confermato le indicazioni provenienti dai principali mercati videoludici e affermato che A Plague Tale Innocence e GreedFall hanno soddisfatto le aspettative della compagnia.

Grazie soprattutto alle vendite generate dalla toccante avventura a tinte oscure degli studi Asobo e dal frizzante action ruolistico degli studi Spiders, il publisher parigino ha ricavato 78,9 milioni di euro nel primo semestre dell'anno fiscale 2019/2020, con un aumento dell'80% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.

Nel ripercorrere i successi della compagnia, il dirigente e amministratore Jurgen Goeldner ha citato GreedFall e A Plague Tale Innocence tra i fattori che hanno contribuito alla crescita della società francese, e questo senza considerare l'inevitabile ritorno economico che verrà generato dall'approdo di World War Z su console dopo la parentesi in esclusiva temporale su PC (con Mad Dog Games come publisher della versione lanciata su Epic Games Store).

Meno entusiasmo traspare però nelle dichiarazioni dei boss di Focus Home Interactive riguardanti l'altro grande videogioco pubblicato in questi ultimi mesi dalla compagnia transalpina, ossia The Surge 2: il soulslike fantascientifico di Deck13, infatti, non ha raggiunto gli obiettivi di vendita prefissati, anche se il publisher spera che la situazione migliori nel medio-lungo periodo in base al passaparola tra gli appassionati del genere e al supporto garantito dai suoi autori. A prescindere dagli introiti generati da The Surge 2 nel lungo termine, gli sviluppatori di Deck13 si dedicheranno a una nuova proprietà intellettuale che, si presume, vedrà la luce solo dopo il lancio di PS5 e Xbox Scarlett.