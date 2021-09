Focus Home Interactive: dopo le recenti acquisizioni, il publisher si evolve e cambia nome

In conseguenza delle recenti acquisizioni di software house come DotEmu e Deck13, i vertici di Focus Home Interactive inaugurano il nuovo corso del publisher francese con un aggiornamento al logo e l'annuncio del rebrand dell'azienda che, d'ora in avanti, si chiamerà Focus Entertainment.

A darne conferma sono gli stessi rappresentanti dell'editore transalpino spiegando come "d'ora in avanti, il marchio Focus Entertainment coprirà tutte le attività di Focus, con il termine 'Entertainment' che rappresenta appieno il nostro desiderio di diversificare un'offerta che comprenderà giochi, prodotti, servizi e altre attività. 'Entertainment" sottolinea inoltre la nostra ambizione di offrire agli appassionati di tutto il mondo delle esperienze uniche, supportate da una politica editoriale che si distingue per concetti innovativi, gameplay inediti e mondi originali che trascendono i confini del medium videoludico".

A chi ci segue, ricordiamo che il catalogo digitale di Focus Entertainment annoverà titoli come World War Z Aftermath, A Plague Tale Requiem, Hood Outlaws and Legends, Aliens Fireteam Elite, SnowRunner, The Surge 2, Evil West, Curse of the Dead Gods e tante altre proprietà intellettuali.