Focus Home Interactive svela la lineup per l'E3 2018: The Surge 2, Call of Cthuhlu e altri

L'E3 2018 si fa sempre più vicino, e quest'oggi anche Focus Home Interactive ha svelato la sua variegata line-up di titoli per la manifestazione videoludica più attesa dell'anno.

Tra i giochi del publisher francese spicca senza ombra di dubbio The Surge 2, seguito del soulslike in salsa sci-fi sviluppato da Deck 13. Durante la fiera losangelina verranno mostrati 30 minuti di gameplay completamente inediti. Spazio anche per il promettente Call of Cthulhu, che potremo ammirare in un walkthrough commentato da Cyanide. Per l'occasione, gli stessi sviluppatori mostreranno anche Space Hulk: Tactics, che potrà essere giocato per la prima volta in assoluto.

Tra gli altri titoli presenti si segnalano Farming Simulator 19, Insurgency: Sandstorm, Greedfall, A Plague Tale: Innocence e Necromunda: Underhive. I ragazzi di Vostok Games saranno invece alla fiera per rispondere a tutte le domande dei giornalisti sul loro nuovo progetto, Fear the Wolves.

Sullo showfloor i giocatori presenti potranno provare con mano anche Spintires: MudRunner, titolo già disponibile da diversi mesi, e Vampyr, che è invece atteso per il 5 giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC. Una line-up senza dubbio variegata. Cosa ne pensate dei titoli di Focus Home Interactive?