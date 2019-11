Un giocatore ha completato Halo 3 a Leggendario con una chitarra di Guitar Hero

Un mese di allenamento, 252 morti e tanta forza di volontà. Ecco cosa è servito al folle Super Louis 64 per completare Halo 3 a difficoltà Leggendario utilizzando la chitarra di Guitar Hero come controller.

Se siete dei veterani della saga di Master Chief, sapete bene che completare Halo 3 a difficoltà Leggendaria è quasi impossibile anche con un controller tradizionale. Non stupisce affatto, quindi, che Super Louis 64 sia l'unico persona al mondo ad esserci riuscito con una chitarra. Anche un certo Handles28 è stato in grado di raggiungere i titoli di cosa con il controller di Guitar Hero, ma alla difficoltà Facile... un pivello, al confronto.

Per questa impresa, il nostro eroe si è avvalso di un input converter collegato alla sua Xbox One e ha impiegato lo schema dei comandi che potete consultare in calce a questa notizia. I più attenti di voi noteranno che risulta impossibile mirare e muoversi allo stesso tempo, limitazione dalla quale è derivata gran parte della sfida. In cima a questa notizia trovate un sunto dell'intera impresa, mentre se avete 12 ore che vi avanzano potete guardare l'intera run dirigendovi a questo indirizzo. E voi, a difficoltà leggendario, fin dove siete arrivati?