Il folle e divertente Star Fetchers: Pilot è disponibile su Steam

Star Fetchers: Pilot è un divertente e folle quanto brutale action adventure in 2D, che narra le avventure di due giovani gangster-spadaccini, che cercano di scalare le gerarchie della criminalità in città fino ad arrivare in cima, sconfiggendo il perfido Doghead.

Pilot fa parte di una serie di giochi che ci porterà attraverso i loschi bassifondi dell'ambientazione, senza mai abbandonare l'ironia che pervade il videogame, che non si prende mai troppo sul serio, il che è una delle sue migliori qualità.

Il sistema di combattimento è frenetico ed interessante. Ci si muove coi classici tasti WASD e si controlla la spada con il mouse, menando fendenti a destra e a manca e affettando chiunque ostacoli il vostro cammino. La spada può anche essere usata per deviare i proiettili che ci verranno sparati addosso dai nemici, ed è possibile anche rallentare il tempo con un'abilità speciale.

Dialoghi, personaggi, ambientazione e gameplay faranno sì che raramente ci sia un momento di noia nel gioco, che può rivelarsi una delle sorprese di questo 2020 appena iniziato. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina prodotto di Steam.

Parlando della piattaforma, su Steam sono iniziati i nuovi Saldi della settimana. Valve inoltre ha annunciato le classifiche dei giochi più scaricati su Steam nel 2019: date un'occhiata sul nostro sito.