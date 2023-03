Il folle mondo delle meraviglie di Alice in un cosplay di Alice Madness Returns

Il romanzo fiabesco scritto da Lewis Carroll nel 1865 che ha accompagnato la gioventù di milioni di lettori si è trasformato nel 2000 in un'avventura a tinte horror pubblicata da Electronic Arts. In attesa di poter tornare in questa versione oscura del Paese delle Meraviglie, riecco Alice in un cosplay da Alice Madness Returns.

Mentre American McGee sta chiedendo aiuto ad EA Games per realizzare un sequel della sua saga, gli appassionati sono ancora affascinati dalle atmosfere cupe e distorte di Alice: Madness Returns, ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie di Carroll ed uscito nel 2011 su PlayStation 3, Xbox 360 e PC.

In quest'avventura platform i giocatori vestono i panni di Alice Liddell, una ragazza orfana che viene dimessa dal manicomio dove era stata ricoverata perché ritenuta pazza. Ancora ossessionata dalla morte dei genitori, continua le sue cure presso l'orfanotrofio in cui ora risiede. Tuttavia, dopo diverse vicissitudini e l'incontro con un gatto bianco finisce nel Paese delle Meraviglie. Se la trama del titolo vi ha incuriositi, ecco a voi la recensione di Alice: Madness Returns.

Proprio in questo mondo immaginario è ambientata l'interpretazione della cosplayer Anastasia Nesty. Alice fluttua tra la natura del Paese delle Meraviglie con indosso il suo vestito azzurro e bianco macchiato di sangue.