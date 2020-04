Follia Dear Father: il nuovo video fissa la data d'uscita su Steam dell'horror italiano

Il nuovo aggiornamento della pagina Steam di Follia Dear Father ci informa della pubblicazione del nuovo video gameplay che accompagna l'annuncio della data d'uscita ufficiale della nuova avventura horror firmata dagli studi italiani di Real Game Machine.

Presentato nel 2015 come un progetto Steam Greenlight, Follia Dear Father cala gli utenti nei panni di Marcus Pitt, un ragazzo che sarà costretto a vivere un vero e proprio incubo ad occhi aperti mentre esplora le stanze e i corridoi del campus universitario dove lavorano i suoi amati genitori.

Interpretando Marcus, gli appassionati delle esperienze horror in soggettiva potranno indagare sugli inquietanti misteri che aleggiano tra le quattro mura del complesso universitario, il tutto nella speranza di riabbracciare i propri cari prima che le entità che infestano il posto riescano a farci perdere definitivamente il lume della ragione.

Dal punto di vista squisitamente ludico, il titolo diretto da Mirko Scarici promette di fare la felicità dei cultori del genere attraverso delle dinamiche survival caratterizzate dall'utilizzo di diversi strumenti e dall'esplorazione libera dello scenario. Ad alimentare ulteriormente il pathos della storia ci penseranno dei nemici dall'intelligenza artificiale imprevedibile, una colonna sonora quantomai cupa e un profondo backtracking basato sullo sblocco graduale di nuove zone dell'ambientazione in funzione delle scelte compiute dall'utente.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo perciò al nuovo video di Follia Dear Father che ne fissa l'uscita su Steam (e SteamVR) per il 30 aprile del 2020: il titolo, lo ricordiamo, arriverà anche su Xbox One e PS4, in quest'ultimo caso con tanto di supporto a PS VR.