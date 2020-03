La follia di Saints Row 4 è disponibile da oggi su Nintendo Switch

Uscito per la prima volta nel 2013 e accolto positivamente da pubblico e critica, Saints Row 4 torna oggi su Nintendo Switch in versione Re-Elected, con tutti i DLC e i contenuti pubblicati per il gioco originale.

"Portando la storia dei Third Street Saints al livello definitivo, il Boss della gang dei Saints è stato eletto presidente degli Stati Uniti per proteggere il mondo da un’invasione aliena; questa super edizione potenziata deve essere vista per crederci."

Saints Row 4 Re-Elected per Nintendo Switch è sviluppato da Deep Silver Fishlabs e gira a 1080p in modalità docked e 720p in modalità portatile, inoltre include il supporto per il giroscopio. Questa riedizione include ben 25 DLC tra cui Dubstep Gun (Remix) Pack, Presidential Pack, Commander-In-Chief Pack e le due espansioni Enter The Dominatrix e How The Saints Save Christmas.

Dopo Saints Row 3 anche il quarto capitolo della saga Volition approda dunque su Nintendo Switch in attesa che Deep Silver tolga i veli a Saints Row 5, il cui annuncio ufficiale sembra essere previsto nel corso del 2020.