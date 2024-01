Fomastars: smettetela di paragonarlo a Splatoon, Square-Enix conferma l'uso dell'IA

In una lunga intervista concessa ai microfoni di VGC, il producer di Foamstars ammettere di essere stufo di sentire continui paragoni tra il suo gioco e Splatoon di Nintendo. Si tratta in realtà di due giochi molto diversi, afferma Kosuke Okatani.

Il producer è consapevole di come molti abbiano paragonato i due giochi, tuttavia il pubblico sta iniziando ad accorgersi delle differenze e se è vero che entrambi i titoli hanno meccaniche simili, il focus tra le due produzioni è decisamente differente. In tutti e due i giochi si ha a che fare con delle sostanze, la vernice in Splatoon e la schiuma in Foamstars, ma per il resto ci sono molte differente.

La schiuma è un materiale per sua natura piuttosto malleabile a differenza della vernice e questo crea interessanti dinamiche legate al gameplay, inoltre ogni personaggio ha le proprie caratteristiche e abilità esclusive.

Okatani spera che il pubblico possa coniare un nuovo genere per Foamstars, definito dal publisher un "Online Party Shooter", inoltre parla della strategia di distribuire Foamstars su PlayStation Plus Essential al lancio. Dal 6 febbraio gli abbonati potranno scaricare il gioco gratuitamente, una mossa pensata per creare sin da subito una community numerosa e appassionata, requisito necessario per gustarsi al meglio un gioco PvP com questo.

Infine, viene confermata la volontà di Square Enix di puntare sempre di più sull'IA e Foamstars utilizza l'intelligenza artificiale per creare le copertine in-game degli album musicali, generate tramite il tool Mindjourney. Si tratta di un apporto creativo pari a meno dello 0.01% dei contenuti totali del gioco, sottolinea il producer.

Se volete saperne di più sul gioco, disponibile dal 6 febbraio su PS4 e PS5, vi rimandiamo alla nostra prova di Foamstars.