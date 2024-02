I fondatori di Supermassive Games salutano lo studio, è tempo di addii e cambi al vertice

Pete Samuels e Joe Samuels, fondatori di Supermassive Games, hanno deciso di abbandonare lo studio dopo 15 anni di attività. La compagnia ha ringraziato Pete e Joe per aver reso l'azienda un grande player del mercato grazie ad una visione a lungo termine che si è rivelata fruttuosa.

Pete Samuels in particolare ha annunciato di aver preso questa decisione per motivi di salute, una scelta non facile e certamente non presa a cuor leggero dopo oltre 15 anni passati a lavorare all'interno dello studio da lui fondato. Non è chiaro invece quali sia le motivazioni che hanno spinto all'abbandono l'altro co-fondatore, Joe Samuels.

Intanto, Supermassive ha già nominato il nuovo CEO, ovvero Robert Henrysson, ex Presidente di Avalanche Studios. L'azienda ha già molti progetti in fase di sviluppo tra cui The Dark Pictures Anthology Directive 8020, The Casting of Frank Stone e Little Nightmares 3.

Nelle scorse ore, Sony ha annunciato il ritorno di Until Dawn, primo grande successo di Supermassive Games, tuttavia lo studio non è coinvolto in alcun modo in questa riedizione, curata invece dal team Ballistic Moon. Un report ha inoltre svelato come mai Until Dawn 2 non è mai stato realizzato nonostante il buon successo del primo gioco, uscito nel lontano 2015 solamente su PlayStation 4.