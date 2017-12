Fondazione Ikaros lancia la sfida al futuro: portare l'eSport a scuola

La, nella sede dell', sarà il primo istituto superiore italiano (e, addirittura, europeo) a dotarsi di una sala LAN per l'attività didattica e competitiva dedicata all'esport.

Il fine della Fondazione è, prima di tutto, educativo e formativo: far passare i ragazzi dal gioco fine a se stesso a un ambiente "sociale", in cui i ragazzi possano imparare a relazionarsi e a coordinarsi per raggiungere obiettivi comuni. Tutte qualità che, ovviamente, potranno aiutarli quando si troveranno a dover confrontarsi con l'altrettanto competitivo mondo del lavoro.

L'iniziativa è, inoltre, arricchita da corsi appositi che ineriscono l’area tecnologica: tecnico informatico (durante il quale si studierà la parte dedicata alla programmazione), tecnico elettronico (gli studenti si occuperanno dello studio delle reti di cablaggio e della gestione e ottimizzazione della sala LAN) e, dal 2018 anche il corso di graphic designer (in cui gli studenti approfondiranno gli aspetti riguardanti la grafica dei videogiochi.

La collaborazione con GAMES KINGDOM (società sportiva di Bergamo) è iniziata con 20 ore di lezione in aula, affrontando un’introduzione sulla storia degli esport, il funzionamento e le dinamiche di un team per poi parlare dei tornei e delle competizioni a livello nazionale e internazionale.

