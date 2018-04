Fonti vicine a Nintendo ed Epic smentiscono l'arrivo di Fortnite su Nintendo Switch

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di un rumor particolarmente appetitoso per i possessori di Nintendo Switch, secondo il quale Fornite, l'ormai celeberrimo Battle Royale free-to-play di Epic Games, sarebbe in arrivo sulla console ibrida, con annuncio fissato all'E3 2018 di Los Angeles.

Im cerca di conferme, i responsabili della testata di US Gamer.net si sono quindi messi in contatto con alcune fonti vicine sia a Nintendo che ad Epic Games. Sfortunatamente per gli utenti che attendono che il Battle Royale raggiunga anche l'eShop di Switch, il rumor emerso nelle scorse ore è stato seccamente smentito. Nessun annuncio è infatti previsto, e in occasione dell'E3, dunque, non dovrebbe arrivare alcuna novità al riguardo.

Fortnite è ora disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e dispositivo mobile in versione free-to-play. Il fortunato Battle Royale di Epic ha generato ben 223 milioni di dollari durante il mese di marzo, diventato così il free-to-play di maggior successo di sempre su console. La Stagione 4 si sta avvicinando, e gli sviluppatori hanno da poco pubblicato una nuova immagine teaser, alimentando l'attesa dei fan. L'immagine in questione, tra le altre cose, ha svelato la presenza di un nuovo eroe in arrivo proprio con la nuova Season.