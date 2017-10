Football Manager 2018: disponibile la beta per chi ha effettuato il pre-ordine

ha annunciato la disponibilità della beta per tutti coloro che hanno preordinato. La versione di prova non conterrà tutte le caratteristiche del gioco completo, e le modalità online non saranno accessibili.

Oltre alle mancanze sopracitate, non saranno presenti nemmeno il data editor, l'FM store e Steam Workshop, contenuti riservati all'esperienza completa che offrirà il titolo al momento della pubblicazione. La buona notizia è che tutti i progressi accumulati giocando alla versione di prova potranno essere importati una volta avviata la versione completa. Ricordiamo inoltre che il gestionale di SEGA utilizzerà un nuovo motore grafico con supporto alle DirectX 11 di Microsoft.

Football Manager 2018 uscirà su PC il 10 novembre 2017.