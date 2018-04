Football Manager 2018: una fonte vicina a Sega conferma l'arrivo su Nintendo Switch

Pare che i rumor emersi a fine marzo riguardo un eventuale arrivo di Football Manager 2018 su Nintendo Switch fossero veritieri: dopo aver parlato con una fonte molto vicina a SEGA, Engadget ha confermato l'esistenza di questa edizione.

Al momento non sappiamo quale delle tre versioni (classica, touch e mobile) approderanno sulla console ibrida della Grande N tuttavia gli indizi sembrerebbero puntare a Football Manager Touch 2018, che era comparso nel database dell'ente coreano che si occupa di della valutazione dei videogiochi. Per saperne di più, non possiamo fare altro che restare in attesa di aggiornamenti da parte di SEGA, Nintendo o Sports Interactive.

Football Manager 2018 è già disponibile su PC Windows, Linux, Mac e dispositivi mobile.