Football Manager 2019 introduce nuove tattiche, il VAR e la licenza Bundesliga

SEGA e Sports Interactive sono felici di presentare le novità introdotte in Football Manager 2019, a partire dai nuovi allenamenti e dalle nuove tattiche disponibili. Il gioco includerà anche la licenza del campionato tedesco di Bundesliga, ampliando il numero di squadre selezionabili.

L'allenamento ha subito la più grande revisione della storia della serie. Il nuovo modulo include ora una vasta gamma di nuove opzioni, sessioni e programmi per aiutare i manager ad ottenere il meglio dai giocatori senior e sviluppare le loro giovani stelle. Sports Interactive ha lavorato a stretto contatto con club e allenatori del mondo reale per garantire che i nuovi metodi siano veramente rappresentativi di ciò che accade nei campi di allenamento in tutto il mondo.

Le modifiche sono altrettanto significative quando i giocatori passano dal campo di allenamento alla modalità partita. I manager ora hanno molto più controllo sulla loro squadra, dato che il modulo tattico di FM ha goduto anche di un significativo rinnovamento. Le nuove opzioni di stile tattico preimpostate consentono ai manager di scegliere tra alcuni dei più famosi sistemi del calcio mondiale o sviluppare le loro tattiche e filosofie. I manager esperti noteranno la più ampia gamma di istruzioni del team, oltre al fatto che sono disponibili diverse istruzioni a seconda che la tua squadra si trovi in una fase di attacco, difesa o transizione.

I fan potranno applicare queste tattiche ad uno dei 36 club con licenza completa nei primi due club del calcio tedesco, in quanto Sports Interactive ha firmato un accordo di licenza che vedrà sia club della Bundesliga che della Bundesliga 2, ognuno munito di distintivi, kit e visi dei giocatori ufficiali - per la prima volta nella storia della serie. L'introduzione dei club e delle leghe tedesche permetterà ai giocatori di selezionare anche la lingua tedesca, facendo salire il portfolio di lingue di gioco a 19.

C'è molto altro in Football Manager 2019 anche per i manager meno esperti, in particolare il nuovissimo sistema "manager induction" che agisce come un sistema di tutorial intuitivo ed interattivo e consente ai neofiti di trovare la propria strada. I veterani potranno utilizzare il sistema di induzione per famigliarizzare con le nuove e aggiornate funzionalità di questa stagione.

Tutti i giocatori noteranno immediatamente il nuovo look del gioco. La combinazione dell'interfaccia utente aggiornata e del nuovo sistema di "manager induction" rendono questa non solo la versione più bella del gioco fino ad oggi, ma anche la più facile da giocare.

Miles Jacobson, Director di Football Manager, ha affermato: "Nell'ultimo anno abbiamo affrontato un importante cambiamento come studio, spostando gli uffici, migliorando le nostre pratiche lavorative e passando una grande quantità di tempo ad effettuare ricerche. Il risultato di tutto questo lavoro può essere visto in Football Manager 2019 - ha un look pulito e anche molta freschezza, non solo con le nuove funzionalità, ma anche attraverso molte altre modifiche che lo rendono un'esperienza ancora più avvincente da giocare: siamo tutti molto orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto con FM19 e non vediamo l'ora di ascoltare ciò che i nostri fan hanno da dire".

Dopo i molti dibattiti e dopo le polemiche nel mondo del calcio negli ultimi anni, fa il suo debutto in FM19 la tecnologia video con il Video Assistant Referee (VAR) e la goal-line technology. Entrambe le tecnologie saranno presenti nelle competizioni che ne fanno uso nella vita reale e sicuramente creeranno tanti punti di discussione nel corso di un salvataggio, così come nel mondo reale.

Football Manager 2019 sarà disponibile su PC e Mac il 2 novembre, 2018. Football Manager 2019 Mobile e Football Manager 2019 Touch saranno disponibili nello stesso periodo, mentre la versione Nintendo Switch di Football Manager 2019 Touch sarà disponibile a fine novembre.