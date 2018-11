Football Manager 2019 Touch è adesso disponibile su Nintendo Switch

A partire da oggi gli allenatori in erba in possesso di una Nintendo Switch potranno dare libero sfogo alle proprie fantasie calcistiche: Football Manager 2019 Touch è adesso disponibile per l’acquisto sulla console ibrida della Grande N.

Football Manager 2019 Touch è un’edizione più leggera del manageriale calcistico con meccaniche di gioco più vicine ai capitoli classici che, dunque, mantiene lo spirito della serie pur proponendo un’esperienza leggermente più semplificata. Il gioco include 51 nazioni giocabili, 116 dei campionati più importanti e i modelli di oltre 200.000 calciatori, inoltre presenta controlli migliorati e pensati appositamente per sfruttare la portatilità della console e il touchpad. Fra le novità più importanti di Football manager 2019 Touch vi segnaliamo la possiblità di schierare la vostra squadra in campo seguendo le nuove pre-impostazioni tattiche, come il "Gegenpress, il "Tiki-taka" e il "Catenaccio", un sistema di allenamento completamente rivoluzionato, la presenza di un tutorial per gli allenatori meno esperti, un’interfaccia completamente rinnovata e la licenza della Bundesliga, grazie alla quale avremo i volti, le maglie e i loghi originali del campionato di calcio tedesco. Per celebrare l'uscita su Switch, Nintendo ha pubblicato un trailer di lancio di Football manager 19 Touch, che potete osservare in apertura di notizia. Che ne pensate?