Football Manager 2020 accusato di razzismo, gli sviluppatori modificano l'editor casuale

Il team britannico Sports Interactive ha annunciato di aver modificato l'editor casuale dei giocatori in Football Manager 2020 per evitare accuse legate al razzismo, dovute alle abilità dei calciatori di colore.

In particolar modo l'editor è stato accusato di "profilazione razziale", ovvero di attribuire parametri più bassi ai giocatori di colore rispetto ai calciatori con la pelle bianca. Miles Jacobson, direttore dello studio, ha respinto ogni accusa in merito rivelando che molti atleti dalla pelle scura godono in realtà di parametri ben più alti rispetto ai calciatori bianchi in parametri come temperamento e ambizione.

Jacobson specifica che gli atleti generati casualmente dispongono di statistiche basate sulla media dei valori di giocatori della stessa nazionalità. Per esempio, se i giocatori nigeriani risultano più forti di quelli tedeschi (secondo le statistiche dell'algoritmo interno) allora l'editor darà vita ad un giocatore nigeriano con statistiche migliori rispetto a quelle di un calciatore tedesco.

Per evitare ogni polemica a riguardo in ogni caso Sports Interactive ha modificato il sistema ed ha annunciato che i valori verranno ora generati in modo casuale e dunque non basandosi più sulle statistiche dei giocatori della stessa nazionalità. Cosa ne pensate di questa scelta, siete d'accordo con la decisione del team inglese oppure no?