Football Manager 2020 è amico dell'ambiente: ogni elemento della confezione sarà ecologico

Miles Jacobson e gli sviluppatori di Sports Interactive decidono di sposare la causa ambientalista annunciando una piccola rivoluzione nel panorama dell'industria videoludica: tutte le copie fisiche di Football Manager 2020 saranno vendute all'interno di una confezione completamente ecologica.

Attraverso le pagine del proprio sito ufficiale, gli sviluppatori inglesi ci informano che stanno "abbandonando ogni elemento in plastica delle scatole che vengono generalmente utilizzate in tutto il settore, sostitendole con una busta in cartone rinforzato e totalmente biodegradabile, realizzata con fibre riciclate al 100%. Abbiamo anche deciso di cambiare la tecnologia per la stampa della cover e degli elementi grafici interni, compreso il manuale, per utilizzare un inchiostro vegetale a base d'acqua. Siamo riusciti anche a procurarci un involucro termoretraibile, con cui racchiudere la confezione e mantenerla al sicuro una volta spedita".

La lodevole iniziativa promossa da Sports Interactive e SEGA rappresenta il primo (e si spera non ultimo) caso nell'industria dell'intrattenimento digitale di un videogioco venduto all'interno di una cover totalmente ecologica e biodegradabile, a eccezione del DVD su cui verranno riversati i dati del gioco e dell'involucro termoretraibile: secondo Jacobson, se i dati di vendita previsti per Football Manager 2020 verranno rispettati "riusciremo a ottenere un risparmio di circa 20 tonnellate di plastica, e questo solo considerando le vendite da qui a fine 2019".

La commercializzazione di Football Manager 2020 è prevista per il mese di novembre su PC, MacOS, Nintendo Switch, Google Stadia e sistemi mobile iOS e Android. La versione Stadia di Football Manager 2020 sarà quella più potente.