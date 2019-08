Football Manager 2020 annunciato per PC, Mac, Google Stadia, mobile e Switch

SEGA e Sports Interactive hanno annunciato ufficialmente Football Manager 2020, seguito dell'edizione più venduta e più giocata della storia del franchise gestionale. Il titolo verrà pubblicato su PC e Mac all'inizio del mese di novembre, e in una data non ancora precisata anche su Google Stadia.

All'inizio di novembre verranno lanciati anche Football Manager 2020 Touch per PC, Mac, iOS e Android e Football Manager 2020 Mobile per iOS e Android. Football Manager 2020 Touch per Nintendo Switch arriverà invece a fine novembre.

Football Manager 2020 fornirà ai giocatori l'opportunità di plasmare il destino della propria squadra, di fare delle scelte come un vero e proprio manager e di sviluppare il proprio team per raggiungere il successo nelle competizioni più importanti del mondo. Per l'occasione, il team ha pubblicato il primo trailer del gioco, che potete ammirare in apertura di notizia.

Da oggi fino al lancio, i fan che effettueranno il pre-order di Football Manager 2020 per PC e Mac da un rivenditore digitale approvato da SEGA o da un rivenditore fisico partecipante riceveranno uno sconto del 10%. Inoltre, coloro che effettueranno il pre-order tramite un retailer digitale approvato SEGA potranno avviare le loro carriere manageriali in anticipo attraverso una versione beta completamente giocabile, che sarà disponibile circa due settimane prima del lancio (le carriere per giocatore singolo avviate nella Beta possono essere trasferite nel gioco completo). La Beta pre-release non sarà disponibile su Stadia.