Football Manager 2020: disponibile il download della Beta su Steam

Sports Interactive ha pubblicato oggi la beta del famoso manageriale calcistico, Football Manager 2020, ora disponibile per il download su Steam. La beta era prevista per il 5 novembre ma gli sviluppatori hanno preferito anticipare i temi per testare le nuove funzionalità "a lungo termine".

Tutti coloro che hanno effettuato il pre-order di Football Manager 2020 potranno scaricare la beta semplicemente inserendo il codice che hanno ricevuto su Steam. La beta includerà le modalità Carriera Online, Crea il tuo Club e il Fantasy Draft, funzionalità più che sufficienti a garantire ore e ore di gioco in attesa della release completa del gioco. Recentemente Miles Jacobson, durante un'intervista concessa ai colleghi di GR+, ha parlato del lato ruolistico di Football Manager, definendolo in tutto e per tutto un gioco di ruolo. Lo sviluppatore ha infatti sottolineato che ogni giocatore si approccia al gioco in maniera differente e può trarne una "storia" del tutto personale. Ogni interazione nel gioco determina infatti una sviluppo inedito della carriera.

Solo pochi giorni fa un nuovo trailer di Football Manager 2020 ha mostrato proprio come il sistema delle decisioni incida sul gameplay. Vi ricordiamo che FM 2020, di cui potete leggere la nostra prova, uscirà su PC, Stadia e Mobile il 19 novembre.