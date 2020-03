Football Manager 2020 giocabile gratis fino a mercoledì: link per il download

Dispiaciuti per lo stop dei campionati di calcio internazionali? In questo periodo avete tanto tempo a disposizione ma non sapete a cosa giocare? Sarete felici di sapere che SEGA e Sports Interactive hanno ben pensato di estendere il periodo di gioco gratuito per Football Manager 2020.

"Il team di Sports Interactive non si aspettava l'incredibile numero di giocatori che ha deciso di provare gratuitamente Football Manager 2020 negli ultimi giorni", recita il comunicato ufficiale della compagnia. Pertanto, il periodo di gioco gratis è stato esteso fino alle ore 16:00 di mercoledì 1 aprile.

Se avete già approfittato dell'iniziativa nei giorni scorsi non dovete far nulla - a parte continuare a giocare. Se invece volete unirvi adesso, sarà sufficiente recarvi sulla pagina Steam di Football Manager 2020 e cliccare sul pulsante Avvia gioco. Il client di Steam si aprirà automaticamente (a patto che lo abbiate già installato sul vostro PC) e avvierà il download dei dati necessari. Se non possedete un account Steam, potete crearne uno gratuitamente dirigendovi a questo indirizzo e seguendo tutte le istruzioni a schermo.

Sports Interactive specifica che l'accesso gratis è valido solamente per le versioni PC e Mac di Football Manager 2020. Al termine del periodo, se vorrete continuare a giocare, dovrete acquistare la versione completa del gioco. In tal caso, potrete continuare la carriera dal punto in cui l'avete interrotta, poiché i dati di salvataggio verranno conservati nella cartella Documenti e nello Steam Cloud. Se volete saperne di più sul gioco, potete leggere la nostra recensione di Football Manager 2020.