Football Manager 2020 per Google Stadia sarà la versione più potente del lotto

Poco fa, SEGA e Sports Interactive hanno annunciato Football Manager 2020 per PC, Mac e Google Stadia, oltre alle versioni Touch per PC, Mac, iOS, Android e Switch, e Mobile per iOS e Android.

L'uscita di tutte le edizioni è fissata per l'inizio di novembre. Le uniche eccezioni sono rappresentate da Football Manager 2020 Touch per Switch, previsto per la fine di novembre, e dalla versione Stadia, ancora priva di una data d'uscita. Il servizio cloud gaming di Google, dal canto suo, debutterà nel corso del mese di novembre.

A margine dell'annuncio, Miles Jacobson, Studio Director di Sports Interactive, ha avuto modo di parlare proprio della versione per Stadia del gestionale, che a quanto pare sarà la più performante del lotto: “Football Manager su Stadia include una tecnologia disponibile solo su questa piattaforma e sfrutterà la potenza del cloud e dei data center di Google per garantire che più partite possano essere elaborate in parallelo utilizzando la larghezza di banda di riserva nell'intero sistema – ciò significa che puoi avere più league caricate nel tuo salvataggio o semplicemente potrai immergerti in un'esperienza più veloce mantenendo la stessa quantità di league, ma facendo in modo che le partite procedano più velocemente di quanto tu possa fare su qualsiasi altra piattaforma”.

Cosa ne pensate? Tali migliorie saranno sufficienti a spingervi all'acquisto di Football Manager 2020 su Google Stadia?