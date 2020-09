Football Manager 2020 gratis su PC: guida con trucchi e strategie di base

Quale occasione migliore della canonica rotazione di giochi gratuiti su Epic Games Store per recuperare Football Manager 2020? Nel caso non siate esperti del manageriale calcistico di Sports Interactive, non abbiate paura: grazie a questa guida imparerete tutte le basi che vi servono per iniziare a giocare.

Iniziate con una squadra che conoscete

Il consiglio più importante per tutti i neofiti di un gioco come Football Manager, che fa della complessità e profondità di opzioni il suo maggiore punto di forza, è quello di non cimentarsi subito con squadre di leghe molto basse, oppure team sconosciuti di campionati stranieri. Al contrario, cercate di scegliere, per il vostro primo incarico, un club che conoscete bene, come potrebbe essere la vostra squadra del cuore, oppure una delle migliori squadre all’interno di un campionato che vi è familiare. Grazie a questo piccolo accorgimento, eviterete di dovervi subito confrontare con una grande quantità di aspetti piuttosto secondari e che richiedono molto tempo, come l’analisi dei giocatori a vostra disposizione e lo studio di una nuova tattica di gioco completamente da zero (potreste infatti decidere di rifarvi a quella utilizzata dalla controparte reale di quella squadra, almeno finché non avrete maggiore dimestichezza con le meccaniche). Inoltre, evitare le squadre di medio-bassa classifica, o addirittura di leghe inferiori, per la vostra prima esperienza vi permetterà di non incappare nelle problematiche più serie della gestione economica, tra mancanza di fondi e necessità di vendere costantemente i vostri migliori talenti per fare cassa e rispettare le richieste della dirigenza.

Non sottovalutate l'aspetto psicologico

Una delle variabili fondamentali su cui si reggono l’equilibrio e la buona resa della vostra squadra è l’aspetto psicologico del gruppo e, scendendo più nel dettaglio, di ogni singolo giocatore. Noterete infatti che ogni giocatore è caratterizzato, tra le altre cose, da un piccolo indicatore a forma di freccia, che a seconda della posizione e del colore indica se il giocatore è felice, inquieto, oppure furioso. Ogni giocatore ha infatti una personalità unica e molto profonda, che lo farà reagire agli avvenimenti in modi differenti da quelli dei suoi compagni di squadra, modificando la sua attitudine e le sue prestazioni in maniera piuttosto significativa. Di conseguenza, dovrete stare molto attenti alla gestione del fattore psicologico del gruppo, sia tramite interazioni personali con i singoli giocatori, sia convocando riunioni di spogliatoio nei momenti cruciali della stagione, in modo tale da mantenere sempre alto l’umore generale, per evitare che una squadra scoraggiata e delusa vada incontro a continue crisi di rendimento.

Armatevi di pazienza

Il più grande nemico di ogni allenatore di Football Manager 2020 è la fretta. Appena iniziata l’avventura sulla panchina della vostra prima squadra, è probabile che non vediate l’ora di gettarvi a capofitto nell’azione sul campo, piuttosto che perdere tempo ad analizzare ogni aspetto della società con cui avete sottoscritto il contratto. Ebbene, non c’è niente di più sbagliato di questo: soprattutto nella prima parte della stagione, infatti, dovreste cercare di sfruttare ogni momento a vostra disposizione per organizzare alcuni dettagli come gli allenamenti dei giocatori, le tattiche da utilizzare in partita e l’assegnazione degli osservatori per lo scouting di nuovi potenziali talenti. Se avrete la pazienza di dedicarci il tempo necessario, tutti questi aspetti apparentemente secondari ripagheranno ampiamente i vostri sforzi, permettendovi di costruire una squadra solida e plasmata in base alla vostra idea di gioco.

Lasciatevi consigliare

I membri del vostro staff di collaboratori, dall’allenatore in seconda ai match analyst, vi forniranno costantemente consigli, osservazioni e report utilissimi per tenere sempre ogni aspetto della vostra squadra sotto controllo, dallo sviluppo dei giocatori durante l’allenamento alla preparazione delle tattiche e istruzioni prima di ogni partita. Non sottovalutate quindi l’impatto che le loro relazioni possono avere, poiché seguire i consigli di collaboratori di qualità può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta, ad esempio adattando le tattiche da utilizzare in partita dopo essere stati avvertiti della debolezza dei vostri avversari sulle palle alte. Inoltre, riceverete utilissimi rapporti anche al termine di ogni match, dandovi così la possibilità di analizzare le cose che hanno funzionato e quelle che invece hanno bisogno di essere sistemate, e agire di conseguenza per evitare di ripetere eventuali errori.

Il capo ha sempre ragione

La più grande introduzione portata da Football Manager 2020 all’interno della serie è la schermata dedicata alla cosiddetta Visione Societaria, ovvero una serie di richieste e obiettivi che vi verranno posti dalla dirigenza al momento della firma del contratto, e poi rinnovati all’inizio di ogni stagione. Questi variano drasticamente da un club all’altro, a seconda di variabili quali la disponibilità economica, il prestigio del club oppure l’abitudine a vincere e restare nelle zone alte delle classifiche nazionali e continentali. Portare a compimento un obiettivo aumenterà l’approvazione della dirigenza nei vostri confronti, mentre invece fallire farà calare le vostre quotazioni. Oltre ai canonici obiettivi di piazzamento in campionato e nelle varie coppe che giocherete per l’annata in corso, la Visione Societaria è formata da una sorta di piano quinquennale, che prevede obiettivi dinamici per gli anni futuri del vostro contratto (i quali cambieranno anche in base alle prestazioni che nel frattempo mostrerà la vostra squadra), e una sorta di forma mentis che dovrete cercare di rispettare il più possibile per addolcire il presidente (come acquistare molti giocatori giovani o lavorare nel limite del fondo ingaggi prestabilito).

Vi ricordiamo che fino al 24 settembre prossimo potrete scaricare Football Manager 2020 gratis da Epic Games Store.