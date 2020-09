Football Manager 2020 e José Mourinho: lo Special One ha il gioco sul suo Macbook!

All or Nothing: Tottenham Hotspur, il nuovo documentario prodotto da Amazon e dedicato all'iconica squadra di calcio inglese, ha svelato indirettamente le abitudini videoludiche di José Mourinho: sul Macbook dello Special One trova infatti spazio l'applicazione di Football Manager 2020!

Ad accorgersi di questo simpatico dettaglio sono i tanti tifosi del Tottenham che, osservando il nuovo documentario dedicato alla loro squadra del cuore, hanno notato la presenza dell'icona di FM2000 tra le applicazioni presenti sulla schermata principale del laptop di Mourinho.

In una delle scene del documentario si può infatti osservare l'istrionico allenatore portoghese mentre illustra la sua filosofia tattica con l'ausilio di un proiettore collegato al suo computer portatile: tra le applicazioni della barra principale si può così notare la presenza dell'icona di Football Manager 2020, a dimostrazione del fatto che lo Special One sia un giocatore del manageriale di SEGA e Sports Interactive.

Nel momento in cui scriviamo, l'allenatore che nel 2010 condusse l'Inter alla vittoria della Champions League non ha ancora commentato questo aneddoto che, nel frattempo, sta facendo velocemente il giro della rete, con tanti appassionati che si chiedono quanto tempo dedichi a FM2020 lo Special One e se lo utilizza per diletto o come strumento professionale (magari per affinare le tecniche di scouting... o per rendere più graffianti le battute nelle interviste post gara!). A chi ci segue, ricordiamo infine che il prossimo capitolo della serie, Football manager 2021, è stato posticipato a causa dell'emergenza Coronavirus.