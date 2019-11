Football Manager 2020: niente licenza per la Juventus, la squadra si chiama Zebre

L'accordo di licenza esclusivo tra la Juventus e eFootball PES 2020 non ha avuto ripercussioni solo su FIFA 20 (dove la squadra torinese è conosciuta come Piemonte Calcio) ma anche su Football Manager 2020, nuova edizione del manageriale calcistico di SEGA e Sports Interactive.

Come scoperto da coloro che stanno provando la Beta di Football Manager 2020, la squadra di Torino non presenta alcun tipo di licenza nel gioco e viene indicata semplicemente come "Zebre", con una casacca generica a strisce bianconere e un logo ben distante da quello ufficiale, ovviamente per non incorrere in problemi con il copyright.

File di editor sembrano essere già disponibili per il download presso forum e siti della community di Football Manager, tuttavia si tratta di un altra mancanza per un gioco che nel corso degli anni ha perso numerose licenze di grade legate non solo alle squadre ma anche a giocatori, allenatori e stadi. A tal proposito, la casa della Juventus, ovvero l'Allianz Stadium, è conosciuta in FM2020 come "Zebra Stadium", in mancanza anche in questo caso di un accordo di licenza, saldamente nelle mani di Konami.

Football Manager 2020 sarà disponibile su PC e Mac a partire dal 19 novembre e in seguito anche su Google Stadia.